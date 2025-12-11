広島国際空港と全日本空輸（ANA）、ANAあきんどは、広島空港アクセスバス片道無料キャンペーンを2026年1月5日から3月31日まで実施する。対象は広島〜東京/羽田線を往復利用する人で、往路は初便（NH672）限定、復路は任意便。対象運賃はマイル積算可能運賃で、片道無料券は広島空港発の広島駅新幹線口、広島バスセンター、中筋駅、呉駅、西条駅、白市駅行きのアクセスバスで使える。往復の予約が確認できる画面や旅程表を出発ロビ