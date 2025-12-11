モデルの近藤千尋さんは12月10日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんの誕生日を祝う様子を公開しました。【写真】近藤千尋の夫・ジャンポケ太田を祝福「見てるだけでしあわせすぎます」近藤さんは「happy birthday my loveeeeee」とつづり、8枚の写真を投稿。同日に誕生日を迎えた太田さんを祝福する様子を公開しました。1〜3枚目では、大きなクリスマスツリーを背に夫婦で寄り添う仲む