パドレスのダルビッシュ有投手（３９）の息子のショウエイがカリフォルニア大学サンディエゴ校のディヴィジョン１に所属するトリトンズに加入すると同チームから発表された。ショウエイはサンディエゴのカテドラル・カトリック高校で投手としてプレーしており、来年に卒業し、８月にチームに合流するという。１８３センチ、８６キロの恵まれた体形で９１マイル（約１４６キロ）のストレートとカーブが持ち味で外野手もこなし、