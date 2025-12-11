タレントの千秋が１１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。ノーベル賞に関連する意外なエピソードを明かした。ノーベル賞授賞式が１０日、ストックホルムで開催され、化学賞の京都大・北川進特別教授、生理学賞の大阪大・坂口志文特任教授にメダルが授与された。千秋はこのニュースを引用し「ちょうど昨日父に言われた。ノーベル賞を受賞された北川教授がいらっしゃる京都大学に、父は長年寄付しているのだが、個人がいくら集まっ