2025年も、あっという間に残り1カ月を切りました。1年の締めくくりで、なにかと忙しなくなる12月。毎日頑張るあなたへ、プチ贅沢をするのにぴったりなローソンの「ご褒美グルメフェア」が、12月9日よりスタートしていますよ〜! ローソン「ご褒美グルメフェア」開催中ご褒美グルメフェアのラインナップは全6品。その中から今回は、「こぼれのっけ寿司」(538円)、「具! おにぎり まるで海老天丼」(354円)、「海老上海風焼そば」(646