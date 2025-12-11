【勝利の女神：NIKKE ドロシー】 2026年9月 発売予定 価格：8,800円 海外のホビーメーカー「Hobby Sakura」は、フィギュア「勝利の女神：NIKKE ドロシー」を2026年9月に発売する。価格は8,800円。 本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「ドロシー」を1/10スケールでフィギュア化したもの。 白色のドレスを