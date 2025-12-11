１９８０年代にトップアイドルとして活躍した歌手・河合奈保子が、タワーレコードが新宿店を中心に実施するアイドル企画「ＮＯＭＵＳＩＣ，ＮＯＩＤＯＬ？」に登場する。デビュー４５周年を記念して、テレビ歌唱映像を収めたブルーレイＢＯＸ「ＮＡＯＫＯＡＮＴＨＯＬＯＧＹＳＯＮＧＳ」を２４日に発売する。同店はこれを記念して、河合の歌唱写真を使用したポスターを制作。河合が同企画に登場するのは５年ぶりだ。