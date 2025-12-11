AKB48の伊藤百花さんが、1stフォトブック「百花ずかん。」発売記念記者会見を11日行いました。2024年3月にAKB48の19期研究生としてお披露目されるとよく2025年4月発売の65thシングル「まさかのConfession」で表題曲メンバーに初選出された次世代エース。先日行われたグループ20周年記念の武道館公演で、正規メンバー昇格と来年発売の67thシングル(タイトル未決)のセンターに抜擢された注目のメンバーです。 【写真を見る】 【