中小企業などが融資を受ける際に公的な保証人となる三重県信用保証協会が、三重県津市に本店をおく百五銀行と新たな長期一括保証制度を創設し9日覚書を披露しました。県内の中小企業や小規模事業者の資金繰りの円滑化を図り経営改善や地方創生につなげることを目的とするものです。9日に開かれた披露式で三重県信用保証協会の石田勝己常務理事は「物価高の影響を受けた県内の中小企業や小規模事業者の成長に向けた支援が実現できる