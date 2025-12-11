私はエミ、34歳。同い年の夫（カズヤ）と5歳の娘（アカリ）と3人で暮らしています。夫が娘を保育園に送っていることに対して義母がケチをつけてきました。私は義母とケンカになり、それを知った義父から義実家への出禁を言い渡されます。夫は私の味方をしてくれて、義両親とは縁を切ることに。しかしその後、マンション前まで様子を見に来た義母と再びケンカ。言いたいことを言ってスッキリしていましたが……義母が寝込んだと義父