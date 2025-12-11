¡Ö¤ï¡Á¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤óµ×¤·¤Ö¤ê¤ä¤¡¡×¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö(62)¤¬¼Â¤Î·»¤È¶¦±é¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Í­ÎÁ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×(¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹)¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡Ö½ªÎ»Ä¾¸å¡¢¾¾ËÜÎ´Çî¤µ¤ó(¼Â¤Î·»)¤È¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²è¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤Î·»¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾ËÜÎ´Çî(64)¤ÏÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÉñÂæÎ¢¤Ë