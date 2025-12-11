◆ソフトバンク優勝旅行10日（日本時間11日）ホノルル【ホノルル（米ハワイ州）鬼塚淳乃介】ソフトバンクの優勝旅行2日目は、ホノルルでスポンサーゴルフが開催された。小久保裕紀監督や城島健司CBOら首脳陣などが参加。快晴と汗ばむ陽気のハワイで、参加者たちは和やかなムードでラウンドした。城島CBOは「（ハワイには）ゴルフしにきたみたいなもんですよ。日本はもう寒いですからね。暖かい方が体動くし、ゴルフ好きな