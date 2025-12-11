渋野日向子のマネジャーが公式インスタグラムを更新。2025シーズンがようやく終了すると、今年も1年間を通じて渋野に送られてきた熱い声援に感謝する気持ちを投稿した。【写真】渋野と西郷の打点の位置がこんなに違う！「ファンの皆さん スポンサー各社の皆さん サポートスタッフの皆さん そしてまだまだどこかで期待してくれている皆さん」「渋野日向子が頑張れる原動力です 変わらぬ大応援をありがとうございました」。トップカ