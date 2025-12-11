10日、都内で映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の来日ジャパンプレミアが行われ、ジェームズ・キャメロン監督（71）、俳優の宮世琉弥（21）と、第96回アカデミー賞で日本作品として初の視覚効果賞を受賞した『ゴジラ-1.0』の山崎貴監督（61）が登壇した。【映像】日本語で挨拶するキャメロン監督（実際の映像）山崎監督が作品について「技術が技術として使われているのではなく、直接訴えかけるような映像を作る