フィギュアスケーターで女優の本田紗来（18）が11日までに自身のインスタグラムを更新。クリスマスシーズンの東京ディズニーランドを満喫したことを明かした。本田は「だぁぁいすきな高校のお友達とクリスマスディスニー」と報告。白コーデ×ピンクのファンキャップコーデでディズニーを楽しむ姿を公開した。「こんなにたくさん写真載せるの初めてかもったくさん撮ってくれたお友達に大大感謝」とつづり、ファンに「ぜひア