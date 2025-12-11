2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争う、カーリング世界最終予選。男子日本代表(SC軽井沢クラブ)は日本時間11日、第7戦の中国戦に9-6で勝利し、決定戦進出を確定させました。日本はここまで4勝2敗で予選リーグ3位に位置するものの、最終戦では6連勝と波にのる首位・中国との試合。負ければ自力での決定戦進出が消滅するため、勝利したい状況でした。すると試合は日本が第2エンドで2点を先制し、第4エンドには4点のビッグ