公益財団法⼈「日本美術院」に盗作を疑われ、同院の理事解任相当処分および展覧会への1年間の出品停止処分を受けた画家の梅原幸雄氏が、処分の無効確認と損害賠償等を求めていた裁判で、12月10日、東京高等裁判所で判決が言い渡された。 東京高裁（梅本圭一郎裁判長）は、原告の訴えを認め、日本美術院に対し、慰謝料等約200万円を支払うよう命じた一審判決を維持した。 判決後の会見で、梅原氏は「私は盗作をしておりませ