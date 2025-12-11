オラクル決算がFOMC利下げを台無しに米株先物大幅安、アジア株マイナス転換 FRBの3会合連続利下げと緩和姿勢維持を受け米株はきのう上昇して取引を終えたが、オラクル決算を受け時間外では大幅下落している。ナスダックは一時1.5%下げ、ダウは200ドル超安。米株先物の下げを受けアジア株もマイナス転換、日経平均は後場一段安で始まり一時5万円の大台を割り込んだ。 オラクルは時間外で一時10%超急落した。第2四半期決算の