大阪府の吉村洋文知事は１１日、大阪府庁で報道陣の囲み取材に応じ、自身の考える２０２５年を表す漢字の一文字に「成」を挙げた。日本漢字能力検定協会が京都市東山区の清水寺で行う恒例行事「今年の漢字」の発表会が１２日にある。その前日に、吉村知事の思う漢字を問われると「やはり万博（大阪・関西万博＝４〜１０月）もやったということと、多くの人に来ていただいて楽しんでいただき、レガシー（遺産）も生まれたと思っ