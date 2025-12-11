タレントの神田うのさんが、自身のインスタグラムを更新。歌手の美川憲一さんの退院を祝ったことを報告しました。 【写真を見る】【 神田うの 】 「大切な憲ちゃん」美川憲一の退院をお祝い「こんな頼れないうのですが、いつでも寄り添いたい」美川憲一さんは約1か月半の入院を経て退院したばかり。神田さんは「大切な憲ちゃん1ヶ月半の御入院から戻ってきてくれて嬉しいです 御退院おめでとう」とコメントして