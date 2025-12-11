警視庁などによりますと、きょう（11日）午後0時15分ごろ、東京・あきる野市戸倉の2階建て住宅で「家から煙が出ている」とこの家に住む60代の女性から通報がありました。火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、焼け跡から性別不明の2人の遺体が見つかりました。この家に住む75歳の男性と100歳の女性と連絡がとれなくなっているということで、警視庁などが身元の確認を急ぐとともに、出火の原因を調べています。現場は、JR