１１日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）が、アメリカで黒人女性と結婚した悲しすぎるその後を告白。ネットは、リヨ（北香那）の執事・松浦（瀧沢修）の動きに目を光らせている。この日の「ばけばけ」では、ヘブンが、米国で奴隷の黒人女性・マーサ（ミーシャ・ブルックス）と結婚後、人種差別の壁にぶつかる。せっかく就職が決まり、賞まで受賞した新聞記者の職もあっさりクビ。