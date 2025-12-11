インテリアブランド「Francfranc（フランフラン）」は11日より、eギフトサービス「Francfranc eGift（フランフラン イーギフト）」の販売を開始する。相手の住所を知らなくてもギフトを贈ることができるようになる。【画像】「Francfranc（フランフラン）」秋冬の新作アイテム（一覧）eギフトプラットフォーム事業を展開するギフティが提供するシステム「eGift System」を導入。相手の住所を知らなくても、メールやLINE、SNSの