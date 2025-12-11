【ストックホルム＝長尾尚実】ノーベル賞を受賞した大阪大特任教授の坂口志文（しもん）さん（７４）と京都大特別教授の北川進さん（７４）は１０日（日本時間１１日）、授賞式に続いて開かれた晩さん会に出席した。スウェーデン王室のメンバーらに囲まれる華やかな雰囲気の中、２人は受賞の喜びをかみしめた。授賞式後、坂口さんは渡されたメダルを手に「結構、重たいですね」と喜び、長年の研究を支えた医師で妻の教子（のり