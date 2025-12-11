フィギュアスケート男子で五輪２連覇を成し遂げた羽生結弦さん（３１）が座長を務めるアイスショー「東和薬品ｐｒｅｓｅｎｔｓ羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ２０２６」が２６年３月に開催されることが１１日発表された。同公演は２３年から羽生さんの地元宮城で開催され、今回が４度目。３月７〜９日の日程でセキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ・２１）で行われる。「ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ」