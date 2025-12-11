最近の出会い方はマッチングアプリが大半を占めるほど、男女共に利用している人が多いようです。ただマッチングアプリには、自分の条件や理想に合った人に出会えるメリットがあるものの、その反対もありますよね。なかには、トラウマになってしまうような出会いを経験した人もいるようで……？今回は、マッチングアプリで出会った「何様なの？」と言いたくなる男性の話をご紹介いたします。ナルシスト男「周りの友人がマッチング