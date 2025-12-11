かっぱ寿司は、2025年12月11日から19日までの平日限定で、「かっぱの挑戦 歳末感謝祭」第2弾を全店で開催しています（一部改装中の店舗を除く）。おにぎりとうどんもうれしい値下げ継続「かっぱの挑戦感謝祭」第2弾として、あさりの旨みが広がる「あさりの味噌汁」、なめらかな口どけの「しっとりクリームケーキ」が各90円で堪能できます。また、すでに感謝祭として好評の「香ばし炙りおにぎり」と「かけうどん」も引き続き90円