年末年始の帰省や旅行で羽田空港を利用する方に朗報です。東京モノレール（愛称：東京パノラマライン）が、2025年末〜2026年始の特別ダイヤを発表しました。混雑が予想される仕事納め（12/26）やUターンラッシュ（1/3-4）に合わせて「空港快速」を増発するほか、元旦には「初日の出フライト」に間に合う早朝臨時列車も運行されます。さらに、普段は土休日しか使えない「お得なフリーきっぷ」も、年末年始期間中は毎日利用可能にな