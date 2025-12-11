2025年に世界中で実施されたビリー・アイリッシュの大規模ツアー「HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR」を3D映像化した映画『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR (LIVE IN 3D)』が2026年3月20日に公開されることが決定。あわせて予告編が公開された。 参考：『アバターF&A』プレミアにビリー・アイリッシュら集結ジェームズ・キャメロンの来日も 本作は