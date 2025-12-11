株式会社コシナは、フォクトレンダーの交換レンズ「APO-LANTHAR 28mm F2 Aspherical（ソニーEマウント）」を12月12日（金）に発売する。希望小売価格は15万4,000円。 11月に発表されたレンズで、このほど正式な発売日が決定した。ソニーE用、ニコンZ用が同時に発表されており、1月発売予定のニコンZ用はまだ発売日までは確定していない。 フォクトレンダーで高性能な製品に位置づけされる「APO-LA