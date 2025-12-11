前線を伴う低気圧が発達しながら北海道の南を通過している影響で、札幌を含む南西部を中心に未明から雪の降り方が強まっています。夕方にかけて断続的に雪や風が強まる見込みです。札幌は一夜にして本格的な雪の季節が訪れました。１２月１１日午前１１時までの２４時間で１３センチの雪が降り、住民は雪かきに追われています。（札幌市民）「今回はサラサラなのでまだいいかな、でもいっぺんに降りすぎ」前線を伴う低気圧が発達し