今季は104試合で打率.239、5本塁打、18打点、10盗塁9日に行われた現役ドラフトで楽天への移籍が決まったソフトバンクの佐藤直樹外野手が11日、自身のインスタグラムに304文字で心境をつづった。6年間に感謝し、新天地へ決意を新たにした。報徳学園高、JR西日本を経て2019年のドラフト1位でソフトバンクに入団し、俊足と強肩を武器に2年目の2021年から1軍で試合出場を重ねると、今季は自己最多の104試合に出場。打率.239、5本塁