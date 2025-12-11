『ダンス・ザ・ナイト・アウェイ』のヒットで知られるマーヴェリックスのボーカル、ラウル・マロさんが12月8日、結腸がんとの闘病の末に死去した。60歳だった。マロは1989年、ポール・ディーキン、ロバート・レイノルズ、ベン・ペラーとともにバンドを結成し、長年にわたり活動を続けてきた。 【写真】笑みを浮かべる在りし日のラウル・マロさん 妻のベティさんはインスタグラムに「202