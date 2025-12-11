元フジテレビでフリーの渡邊渚アナウンサーが10日、自身のインスタグラムを更新。自作のクリスマスリースを公開した。 【写真】見事な出来栄えのクリスマスリース 「今年はクリスマスリースを3つ作りました。」と投稿。「1枚目の写真は、野薔薇の実と檜の実が可愛らしい小さなリース。最後の写真はモケモケした感じが可愛らしい大きなリース鷹の爪やポポラスがかわいい！」