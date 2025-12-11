同性同士の結婚が認められないのは憲法に反するとして、当事者が国を訴えている訴訟で、現行法のルールを「合憲」とした控訴審判決を不服として、原告8人全員が12月11日、最高裁に上告した。この訴訟は、全国で争われている「結婚の自由をすべての人に」訴訟6件のうちの1つで、これまでの5件の高裁判決で「違憲」との判断が出ていたが、11月28日の東京第2次訴訟の控訴審判決では一転して「合憲」判断が下された。この上告で、関連