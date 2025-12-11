福山雅治主演する『映画ラストマン -FIRST LOVE-』（12月24日公開）のより、主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」入りの90秒予告が解禁。同曲が12月24日にデジタルシングルとしてリリースされることも明らかとなった。【動画】“音楽の最強バディ”福山雅治×稲葉浩志の歌声が響き合う最強のラブソング誕生！主題歌入り予告『映画ラストマン -FIRST LOVE-』は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる孤高の刑事・護