フジテレビ系音楽特番「２０２５ＦＮＳ歌謡祭第２夜」が１０日に放送され、歌声を初披露した人気俳優に多くの反響が寄せられた。ダンスボーカルユニット「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」とともに登場したのは、俳優の本田響矢。司会の相葉雅紀は「本田さんは、音楽番組が初出演で、テレビで歌唱するのも初？」と聞き、本田は「はい、そうです」とニッコリ。「ここのセット、テレビで見てた、あそこだ！っていうドキドキとワクワクと」