グラミー賞常連、世界的アーティスト、ビリー・アイリッシュが昨年から敢行してきたワールドツアー「HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR」。その最終公演となったサンフランシスコ公演で本人の口からサプライズ発表された、ツアーのコンサートフィルム『ビリー・アイリッシュ − HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR （LIVE IN 3D）』の日本公開日が、2026年3月20日に決定した。【動画】圧倒的スケールと臨場感を凝縮した予告編最新