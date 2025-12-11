アメリカのトランプ大統領は10日、ベネズエラ沖で大型の石油タンカーを拿捕したと明らかにしました。詳細は明らかになっていませんが、ベネズエラとの緊張がいっそう高まる可能性があります。トランプ大統領は、「われわれはベネズエラ沿岸でタンカーを拿捕したばかりだ。大型のタンカーで、これまでで最大の押収だ。そしてほかにも動きがある」と話し、タンカーについて「大型のタンカーでこれまでで最大規模だ。正当な理由で拿捕