俳優高知東生（60）が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。免許更新をめぐる出来事を明かした。「警察署に免許の更新に行ったら別室に呼ばれ、免許センターから電話があり『過去に覚せい剤で捕まってますよね。今も治療されていますか？何か服薬されていますか』と聞かれた」と状況を説明。「えっ！今更なんで？俺ゴールド免許で5年前更新した時には何も言われなかったのに。こわっ！運用変わったの？誰か知ってる？」と投げかけ