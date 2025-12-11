11日正午過ぎ山口市大内御堀で民家火災がありました。11日正午過ぎ「家が燃えています」と通報があり、およそ１時間ほどでほぼ消し止められました。（近所の住民）「玄関を開けて外を見たら煙がぼーっと出ていたので」「一瞬びっくりした」警察によりますと当時この家には女性１人がいましたが、逃げ出して無事だということです。現場の周辺には民家が点在していて、あたりは一時騒然としました。消防で火事の原因を詳しく調