テオスカー・ヘルナンデスは勝負強い打撃でチームを支えた(C)Getty Images注目を集めている今オフのドジャースの補強戦略。リリーフと外野手が補強ポイントとされる中、まず一つ大きな動きがあったのはメッツからFAとなっていた、エドウィン・ディアスの獲得にこぎつけたこと。3年総額6900万ドル（約107億円）で契約合意したとMLB公式サイトが伝えた。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る今季も