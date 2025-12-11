プロ野球・ロッテで活躍し、今季限りで退団となった荻野貴司選手。ともに外野手としてプレーしたロッテの選手たちが、外野手会と兼ねて「おぎさんありがとう会」を開催したことを明かしました。参加した選手らは、それぞれ自身のSNSでこの会の様子を公開。写真には荻野選手とともに、ベテラン外野手の角中勝也選手や岡大海選手、今季チームをけん引した藤原恭大選手、郄部瑛斗選手、西川史礁選手、山本大斗選手らが写りまし