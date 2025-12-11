地震があった青森県八戸市内の視察を終え、取材に応じる宮下宗一郎知事（右端）＝10日青森県は11日、震度6強を観測した地震による県内の負傷者が午前8時半時点で6人減り、31人になったと発表した。負傷者は北海道、岩手県と合わせて3道県で計46人になった。青森県によると、入院病棟が一部浸水したむつ総合病院（同県むつ市）から転院搬送された入院患者を、地震によるけが人として計上していたことが判明。また自ら医療機関を