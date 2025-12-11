日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」は１１日、年末に増える自転車の“危険運転”について報じた。番組内では独自に取材した現場でスマートフォンを片手にして見ながら運転する人や、酒気帯びで自転車を運転する男が逮捕される場面などの映像を放送。自転車は軽車両のため酒気帯び運転の罰則は車と同じで、３年以下の拘禁系、または５０万円以下の罰金となることを伝えた。スタジオでは、いつ起こるか分から