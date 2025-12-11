車の点検やバッテリー交換のタイミングは、運転歴が長い人でも迷うものです。ディーラーに入庫した際、「そろそろバッテリー交換をおすすめします」「定期点検パックに入っておきませんか？ 」と言われると、必要なのか営業なのか判断しにくい、という声は多くあります。 結論から言えば、必要なケースと不要なケースがハッキリ分かれるため、自分の利用状況や車の状態を軸に見極めるこ