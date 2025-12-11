【モデルプレス＝2025/12/11】俳優の駒木根葵汰、新原泰佑がW主演を務めるテレビ東京系『２５時、赤坂で Season２』（毎週水曜深夜1時〜）のスピンオフ「昼のゆめ another side」が10日に放送された。俳優の宇佐卓真と南雲奨馬のラブシーンに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞【写真】人気BL俳優が密着◆駒木根葵汰＆新原泰佑W主演「２５時、⾚坂で Season２」本作は、夏野寛⼦氏による同名人気コミック（on B