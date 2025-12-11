チキンカツカレーを海外で展開するKen-Chan Curry（ケンちゃんカレー）は、2025年11月23日（日）にオーストラリア・Rhodes Waterside Shopping Centreで6店舗目となる新店舗をオープンした。当日は1日限定の「5ドルチキンカツカレーキャンペーン」を実施。初日だけで「2,208杯」を販売する反響があったという。シドニーでの屋台営業から始まった「Ken-Chan Curry（ケンちゃんカレー）」。現在ではオーストラリア国内に6店舗を展開