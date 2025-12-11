名古屋を中心に展開する若鯱家は、2026年福袋の予約を12月26日まで受け付けている。今年は、1,000円分お得な『10,000円福袋』と、人気商品･食事券･限定グッズをセットにした『3,500円福袋』の2種をラインアップした。◆10,000円福袋･お食事券11,000円分(1,000円×11枚)若鯱屋 10,000円福袋◆3,500円福袋【セット内容】･マルサンアイ カレー鍋スープ×1･オリエンタル マースカレー若鯱家 和風×1･ヤマモリ カレー丼×1･オリジナルト