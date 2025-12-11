メ～テレ（名古屋テレビ） 飲酒運転で事故を起こした上、知人に身代わりを頼んだとして、三重県津市の42歳の男が逮捕されました。 犯人隠避教唆などの疑いで逮捕されたのは、津市の建設業、北岡勇基容疑者(42)です。 警察によりますと、北岡容疑者は10日午後、津市で飲酒運転で衝突事故を起こしましたが逃走し、その後、知人の男性に身代わりになるよう依頼して、男性に虚偽の申告をさせた疑いが持たれています。